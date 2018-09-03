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07:04, 03 сентября 2018

Россиянина Александра Винника сегодня повторно допросят в Греции

Его обвиняют в кибермошенничестве сразу несколько стран. Вины он не признаёт.

Допрос проведёт следователь из Салоников. Его французские коллеги будут находиться рядом. Адвокаты Александра Винника назвали недавний допрос подзащитного незаконным. На том основании, что его провели французские прокуроры. Дело в том, что во Франции Винника тоже обвиняют в крупном мошенничестве. Но в Греции он арестован по запросу США. По законам Греции только местные силы безопасности могут проводить в стране расследования, говорит защита. За океаном Винника обвиняют в кибермошенничестве, организации биржи криптовалют и отмывании через неё 4 миллиардов долларов. Претензии к Виннику есть и в России, которая также как Штаты и Франция добивается его экстрадиции. Решение о том, куда вышлют россиянина, зависит от министра юстиции Греции. РИА уточняет, что сейчас есть четыре решения суда — о выдаче в США, во Францию и ещё два в Россию. Москва призывает греческие власти выдать Винника на родину. Российский МИД внимательно следит за судьбой соотечественника, сообщает Интерфакс.

Верховный суд Греции завтра рассмотрит две апелляции на решения судов первой инстанции — о выдаче во Францию, а также в Россию по второму запросу генпрокуратуры.

Комментарии

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mudrlant 03 сентября 2018 | 08:11

Читаю: "По законам Греции только местные силы безопасности могут проводить в стране расследования..." - это что? Незнание? Спешка? Или привычка экстракполировать российские реалии на происходящее в других странах? Это у нас - наряду с такими цилизационными дырами как Белоруссия, Китай, Венесуэла, КНДР и т. п. - расследованиями занимаются силы безопасности, в Греции же, как и в других правовых государствах, этим занимаются правоохранительные органы, а не местные ФСБ, ФСО и пр. Ф.

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