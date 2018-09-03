Группа польских прокуроров и экспертов начинает сегодня в Смоленске осмотр останков самолета Леха Качиньского
Группа польских прокуроров и экспертов начинает сегодня в Смоленске осмотр останков самолета бывшего президента Леха Качиньского.
Самолет Ту-154М потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек. Все они погибли.
Комментарии3
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neburzhui2 03 сентября 2018 | 07:24
До поляков "доходит" ещё дольше, чем можно было предположить. :-))
akrayzler 03 сентября 2018 | 07:35
neburzhui2: Ну тупые они. Что поделаешь? За 8 лет не смогли получить обратно обломки самолета президента.
buzukin1907 03 сентября 2018 | 08:04
А на первый взгляд - осмотр в Смоленске останков Лехи Качинского :) Может, это был не Болек, а таки Лелек?
С Днем Победы над Японией!