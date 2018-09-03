В Беслане сегодня проходит заключительный день вахты памяти по жертвам теракта в школе в 2004 году

Она завершится на мемориальном кладбище, известном как «Город ангелов».

Траурные мероприятия в Беслане начались 1 сентября в 9:15 со школьного звонка – именно в это время 14 лет назад раздался первый выстрел. Люди несли к школе цветы, свечи, игрушки и воду в качестве напоминания о том, что террористы все три дня не давали заложникам пить. В центре спортзала, где удерживали людей, установили деревянный крест, вокруг него сотни красных гвоздик. На стенах развешаны фотографии детей, их родителей и учителей. Сегодня последний день вахты памяти. Во дворе школы состоится поминальная литургия, а в 13:05, в момент, когда в спортзале прозвучали первые взрывы, в небо выпустят белые шары. Церемония завершится крестным ходом к «Городу ангелов», так называют мемориальное кладбище, где похоронена большая часть погибших. Всего теракт унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей.

В Москве в предыдущие два дня о трагедии почти не говорили. Не вспоминали о годовщине захвата заложников в Беслане и на федеральных каналах. Траурные мероприятия в столице проходят только сегодня – в день солидарности в борьбе с терроризмом. Сегодня у Памятного монумента жертвам теракта в 13 часов начнется акция под названием «Без слов»