Спасатели обнаружили вертолет, пропавший в Иркутской области
Спасатели обнаружили вертолет Ми-8, пропавший в воскресенье в Иркутской области. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в региональном координационном центре поиска и спасания.
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Спасатели обнаружили вертолет Ми-8, пропавший в воскресенье в Иркутской области. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в региональном координационном центре поиска и спасания.
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