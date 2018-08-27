Поправки в закон о туристской деятельности вступают в силу в России
Ростуризм своим решением теперь сможет исключать туроператора из реестра, если компания не объявляет об остановке деятельности и при этом не выполняет обязательств перед клиентами. Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Из клиентов «Натали Турс» около 30 тысяч человек сейчас не могут ни воспользоваться своим туром, ни вернуть деньги, добавила Ирина Тюрина.
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