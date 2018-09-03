В Кремле предупредили, что убийство Александра Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия
Как заявил в телеэфире пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобная террористическая практика не способствует выходу на реализацию минских договоренностей и налаживанию атмосферы взаимного доверия. Глава ДНР был убит 31 августа в Донецке в результате теракта. Москва и Киев взаимно обвиняют друг друга в этом убийстве.
Комментарии4
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midnightblues 03 сентября 2018 | 06:35
Странно,вроде ребята из гру не подвели
ura_123 03 сентября 2018 | 06:46
Сколько пафоса)));Можно подумать что без внезапной и загадочной кончиной захарченки в минских договорённостях что то двигалось с мёртвой точки.
gregor 03 сентября 2018 | 06:49
В Кремле предупредили, что убийство Александра Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия
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Отстаньте от Воронежа .
Убийство Литвиненко , так же повлекло неизбежные последствия .
Разрыв отношений с Великобританией и санкции .
Сами себя высекают ,и добавляют по Воронежу .
chapter_2 03 сентября 2018 | 06:50
Не думаю, что Германия и Франция начнут "дёргаться" с Минскими соглашениями по столь незначительному поводу. Да, А.Захарченко погиб, но караван (процесс выполнения Минских соглашений) идёт вперёд. Бандитские ДНП/ЛНР должны быть ликвидированы. Украина должна жить свободно и мирно.