В Москве объявлен план «Сирена». Ищут преступника, застрелившего полицейского на станции метро «Курская

Как сообщили ТАСС в ГУВД столицы, постовой скончался от огнестрельного ранения в голову. Приметы подозреваемого известны и разосланы всем нарядам. По сведениям агентства, сотрудник МВД задержал подозрительного мужчину для проверки документов. Тот попросился в туалет , а когда полицейский пошел проверить, почему задержанный долго не возвращается, прозвучали выстрелы. Табельное оружие, по предварительным данным, не похищено. Преступник, видимо, стрелял из своего пистолета. Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.