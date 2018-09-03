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06:30, 03 сентября 2018

В Москве объявлен план «Сирена». Ищут преступника, застрелившего полицейского на станции метро «Курская

Как сообщили ТАСС в  ГУВД столицы, постовой скончался от огнестрельного ранения в голову. Приметы подозреваемого известны и разосланы всем нарядам. По сведениям агентства, сотрудник МВД задержал подозрительного мужчину для проверки документов. Тот попросился в туалет , а когда полицейский пошел проверить, почему задержанный долго не возвращается, прозвучали выстрелы. Табельное оружие, по предварительным данным, не похищено. Преступник, видимо, стрелял из своего пистолета. Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.

Комментарии

4

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ss2020 03 сентября 2018 | 06:39

как говорил вова-I: ИЗ ИСКРЫ... так и вову-II застенчивого понесут...после контрольного в голову!)

vitaminoz 03 сентября 2018 | 06:45

ss2020: идиот?

ss2020 03 сентября 2018 | 06:47

vitaminoz: нет, вова просто застенчивыЙ!)))

ura_123 03 сентября 2018 | 06:49

vitaminoz: Спросил у зеркала? И зеркало сказало ДА )))

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