Явка на выборах мэра Москвы 9 сентября составит около 32%

Такой прогноз дает ВЦИОМ. Среди кандидатов, претендующих на пост столичного градоначальника, лидером является действующий мэр Сергей Собянин. Его прогнозный рейтинг вырос почти до 70 %. Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, 10 — 13%. Остальные кандидаты свои позиции снизили.