Явка на выборах мэра Москвы 9 сентября составит около 32%
Такой прогноз дает ВЦИОМ. Среди кандидатов, претендующих на пост столичного градоначальника, лидером является действующий мэр Сергей Собянин. Его прогнозный рейтинг вырос почти до 70 %. Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, 10 — 13%. Остальные кандидаты свои позиции снизили.
Комментарии2
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astet 03 сентября 2018 | 06:25
И если из этих 32%
70% проголосуют за Собянина,
то это значит, что только 20% москвичей
признаются в любви, которой он так добивается, к Собянину
а заодно и одобрению повышения пенсионного возраста,
потому что Собянин - ближайший сподвижник Путина
по разворовыванию России и превращению россиян в рабов на галере,
которой правит Путин!!!
Получается 80% москвичей против Собянина?!!
Что же они не выпнут его в родное стойбище к оленями?!!
zkotor 03 сентября 2018 | 06:27
То есть поддержка рыхломордого порядка 10-14%, от всех горожан, что скорее всего и есть правда - это хива собянящая город как раз и составляет этот процент.
И получается, что пора оленеводу валить взад в свой когалым, а не играться на зачищенном от кандидатов поле в какие то "честные выборы", такие же как в совке с одним кандидатом