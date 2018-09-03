Митинг против повышения пенсионного возраста собрал в Москве почти девять тысяч человек
Об этом сообщил РБК координатор «Белого счетчика» Дмитрий Ионов.
Акции за отмену пенсионной реформы прошли накануне во многих городах страны.
Такие же митинги планируется провести 8 и 9 сентября.
Комментарии2
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zkotor 03 сентября 2018 | 06:20
а надо чтоб вышли 900 тысяч и больше или терпил ссыкунов всё устраивает? ну тогда терпите и ждите халявы с неба! При таком отношении к собственным правам удивительно, что им вова вообще пенсии не отменил, они бы и это схавали безропотно
tunis 03 сентября 2018 | 06:31
Помнится, когда масскфичи вышли на болотную, числом 100000, вся Россия дружно закривлялась, завыеживалась и сказала, что в масштабах всей страны это гораздо ниже статистической погрешности, а значит, никакого протеста нет.
А один, расхрабрившись, рискнул назвать их белые ленточки презервативами, и вся Россия забилась в счастливом экстазе.
У этих отщепенцев какие были ленточки? Красные, с серпами и молотами?
Вывод ясен.
Камуняки пиарятся, дурят убогое население россказнями про то, как они о нем заботятся, а то их от кремлевской кормушки отгонят.
9000 из 30000000 Москвы и Подмосковья, и никто не приехал из регионов,- россияне, прекращайте корчить из себя мыслящих существ.