Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобы на продление ареста совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым

Под стражей их оставили до 5 ноября.

Братьев Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. В деле семь эпизодов хищений, которые, в частности, связаны со строительством стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, участка в Петербурге. Общий ущерб оценивают в 2,5 миллиарда рублей. Магомед Магомедов также проходит по статье о незаконном обороте оружия. Совладельцы группы «Сумма» свою вину отрицают.

По словам Зиявудина Магомедова, которые приводит сайт РБК, он инвестировал в компанию личные средства, поэтому по логике следствия получается, что деньги он украл сам у себя. В ходе заседания по продлению меры пресечения следователь сообщил, что водители и охранники Магомедовых были руководителями офшорных компаний. Фигуранты дела утверждают, что их деятельность не базировалась на офшорах, а все сделки совершались в рамках закона.

Банковские счета и имущество братьев Магомедовых арестованы.