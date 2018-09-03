В Кремле предупредили, что убийство Александра Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия

Как заявил в телеэфире пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобная террористическая практика не способствует выходу на реализацию минских договоренностей и налаживанию атмосферы взаимного доверия. Глава ДНР был убит 31 августа в Донецке в результате теракта. Москва и Киев взаимно обвиняют друг друга в этом убийстве.

«Александра Захарченко погубила масштабная торгово-экономическая деятельность, которую он не хотел прекращать». Такое мнение «Эху» высказал специальный корреспондент «Новой Газеты» Павел Каныгин.

«Захарченко мог быть не главной фигурой финансовых схем, но он вызывал головную боль у Киева и у Нормандской четверки», считает Павел Каныгин.