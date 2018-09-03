В Кремле предупредили, что убийство Александра Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия
Как заявил в телеэфире пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобная террористическая практика не способствует выходу на реализацию минских договоренностей и налаживанию атмосферы взаимного доверия. Глава ДНР был убит 31 августа в Донецке в результате теракта. Москва и Киев взаимно обвиняют друг друга в этом убийстве.
«Александра Захарченко погубила масштабная торгово-экономическая деятельность, которую он не хотел прекращать». Такое мнение «Эху» высказал специальный корреспондент «Новой Газеты» Павел Каныгин.
«Захарченко мог быть не главной фигурой финансовых схем, но он вызывал головную боль у Киева и у Нормандской четверки», считает Павел Каныгин.
Комментарии8
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yralez 03 сентября 2018 | 06:11
Для кого последствия ?
Для пушечного мяса.
astet 03 сентября 2018 | 06:19
yralez: Неужели, скрепоносный Кремль
в лице богобоязненного Путина не понимает,
что смерть Захарченко угодна богу???
Иначе бог спас бы этого бандита!
popyas 03 сентября 2018 | 06:13
На пуй соли насыпят.
ihor_syvoryj 03 сентября 2018 | 06:14
Иными словами, Письков хочет сказать, что руки Киевской Хунты дотягиваются до всех, до кого хотят. От кафе "Сепар" в Донецке до кафе "Ветерок" в Подмосковье.
democ 03 сентября 2018 | 06:15
Вот и новый "распятый мальчик"...
lenin3 03 сентября 2018 | 06:15
А кого предупредили-то?Или,просто,с ощущением собственного величия,крикнули из-за стен Кремля в воздух?)))
zkotor 03 сентября 2018 | 06:16
Вова зачищает своих холуёв перед операцией "приемник"
moskovich 03 сентября 2018 | 06:28
Нашим салом нам же по мусалам. Абыдна-да?