В России сегодня будут вспоминать жертв терактов
В День солидарности в борьбе с терроризмом во всех регионах пройдут памятные акции. Дата установлена в 2005 году после трагических событий в Беслане.
Они начнутся с самого утра, об этом «Эху Москвы» рассказала сопредседатель комитета «Матери Беслана» Аннета Гадиева.
14 лет назад заложниками террористов в одной из школ оказались более 1,2 тыс. человек. 334, включая 186 детей, погибли в результате штурма школы.
Комментарии1
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begly_ 03 сентября 2018 | 06:15
А пустить смертоносный газ в театр на Дубровке разве не теракт?