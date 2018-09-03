В Москве действует план «Сирена»
Ищут преступника, застрелившего полицейского на станции метро «Курская. Как сообщили ТАСС в ГУВД столицы, постовой скончался от огнестрельного ранения в голову. Приметы подозреваемого известны и разосланы всем нарядам. По сведениям агентства, сотрудник МВД задержал подозрительного мужчину для проверки документов. Тот попросился в туалет , а когда полицейский пошел проверить, почему задержанный долго не возвращается, прозвучали выстрелы. Табельное оружие, по предварительным данным, не похищено. Преступник, видимо, стрелял из своего пистолета. Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.
Комментарии4
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drgonish 03 сентября 2018 | 06:21
Теперь понятно, почему в США подозрительных граждан сразу мордой в землю кладут?
Ой, а на каком основании вы меня задержали? Ой, а покажите удостоверение. Этих недоумков тут же под дулом надо класть рожей в пол и все пояснения делать уже в участке. Извините, у полицейских есть жены и дети, которые ждут их после работы дома. С каждой подозрительноотморозью цацкаться пора перестать.
duke_alex 03 сентября 2018 | 06:35
drgonish: Вы, наверное, "мордой лица" - прекрасны. Полицаи сразу видят в Вас своего и не докапываются.
А, вот, у меня знакомый, к примеру, мордой лица - не вышел. Так его ГАИшники каждый раз, когда останавливают, проверяют на алкоголь. Хотя, он не пьет вообще! И крайне негативно относится и к алкоголикам, и к наркоманам. Хотя... найдется и тот полицай, которому и Ваша "морда лица" не понравится. Уж, поверьте. Просто - дело времени. ;)
ss2020 03 сентября 2018 | 06:44
drgonish: сначала виолончели настроить пора...!)))
stanislav1975 03 сентября 2018 | 06:26
Сирена? На титьки что-ли ловят?