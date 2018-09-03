В Бразилии сгорел Национальный музей, старейший в стране.
Кадры с догорающим
зданием, показал в прямом эфире телеканал «Глобу». По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Четверо смотрителей смогли вовремя покинуть здание. Посетителей в музее во время пожара не было. Огонь за считанные минуты распространился по деревянным перекрытиям особняка, построенного в начале XIX века. Коллекция Национального музея насчитывала до 20 млн
экспонатов. В июне музей отметил свой 200-летний юбилей.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.