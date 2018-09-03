Владимир Путин мечтает о «демонтаже» единого Европейского союза.
В этом уверен президент Франции Эмманюэль Макрон. В интервью шведскому телеканалу SVT Макрон признался, что уважает Путина как лидера, но отметил, что Россия не является образцом в области соблюдения прав человека. При этом глава Французского государства считает, что с Россией нужно совместно выстраивать новую архитектуру безопасности. Ранее Макрон уже говорил о необходимости взаимодействия с Москвой в вопросах европейской безопасности. По его мнению, ЕС не может полагаться в решении этих проблем только на США.
Комментарии1
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tag188 03 сентября 2018 | 05:14
Мечтать не вредно.
Помнится, маразматики из верхушки СССР тоже все мечтали о крахе западного капиталистического мира. Получилось все с точностью до наоборот.