Сергей Собянин предложил присвоить имя Иосифа Кобзона театр. центру на Дубровке.
У себя во «ВКонтакте» мэр Москвы напоминает, что Кобзон принимал непосредственное участие в спасении заложников «Норд оста» и все последние годы поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте.
Комментарии6
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aleko_1 Александр Королев 03 сентября 2018 | 04:22
Bravo. Он действительно хорошо сыграл роль певца и депутата, будучи бандитом
begly_ 03 сентября 2018 | 04:42
aleko_1:
Роль певца он не играл.
archibald_dandy_esquire 03 сентября 2018 | 05:09
aleko_1:
а зрительный зал на Дубровке, где держали заложников, назвать именем Басаева?
yralez 03 сентября 2018 | 04:35
Стране снова нужны герои......уголовники.
По сенькам шапка.
begly_ 03 сентября 2018 | 04:37
Разве Кобзон дал приказ пустить в тот театр умерщвляющий газ? Еще жив тот, кто имеет право увековечить тем театром свое имя.
sadda 03 сентября 2018 | 05:09
Помогал спасать не один Кабзон. И вообще, учитывая чем все это закончилась ни к чему весь этот пафос с увековечением.