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04:09, 03 сентября 2018

В Бразилии сгорел Национальный музей, старейший в стране.

Кадры с  догорающим
зданием, показал в прямом эфире телеканал «Глобу». По  предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Четверо смотрителей смогли вовремя покинуть здание. Посетителей в музее во время пожара не было. Огонь за считанные минуты распространился по деревянным перекрытиям особняка, построенного в начале XIX века. Коллекция Национального музея насчитывала до 20 млн
экспонатов. В июне музей отметил свой 200-летний юбилей.

Комментарии

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ltvjrhfn2 03 сентября 2018 | 04:29

Или проводка или путин. Других вариантов нет.

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