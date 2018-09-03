Владимир Путин мечтает о «демонтаже» единого Европейского союза.

В этом уверен президент Франции Эмманюэль Макрон. В интервью шведскому телеканалу SVT Макрон признался, что уважает Путина как лидера, но отметил, что Россия не является образцом в области соблюдения прав человека. При этом глава Французского государства считает, что с Россией нужно совместно выстраивать новую архитектуру безопасности. Ранее Макрон уже говорил о необходимости взаимодействия с Москвой в вопросах европейской безопасности. По его мнению, ЕС не может полагаться в решении этих проблем только на США.