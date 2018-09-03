Владимир Путин мечтает о «демонтаже» единого Европейского союза.
В этом уверен президент Франции Эмманюэль Макрон. В интервью шведскому телеканалу SVT Макрон признался, что уважает Путина как лидера, но отметил, что Россия не является образцом в области соблюдения прав человека. При этом глава Французского государства считает, что с Россией нужно совместно выстраивать новую архитектуру безопасности. Ранее Макрон уже говорил о необходимости взаимодействия с Москвой в вопросах европейской безопасности. По его мнению, ЕС не может полагаться в решении этих проблем только на США.
Комментарии8
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bervalano 03 сентября 2018 | 04:37
Мечты, мечты! Где ваша сладость?
Ушли мечты. Осталась гадость.
popyas 03 сентября 2018 | 04:40
bervalano: Бабушка мечтала быть дедшкой
vagrancy 03 сентября 2018 | 04:37
Европейской безопасности от кого? Правильно, полагайся на Путина :-)
barsuchok 03 сентября 2018 | 04:38
Ни есть, ни спать не может, так сильно хочет "демонтировать"!
emoss 03 сентября 2018 | 04:44
В сознании Путина демонтаж Европейского Союза принесёт облегчение российскому народу- срок выхода на пенсию сократится, сами пенсии вырастут, на деревьях начнут расти булки с маком, бесплатный кисель начнут всем разливать....
Впрочем , «кисель» и лапша на уши уже и так в изобилии.
benin_papa__ 03 сентября 2018 | 04:45
Франции повезло, что Второй фронт начался с Нормандии и Франция не загремела в лагерь социализма и Варшавский договор.
Прежде чем думать о сотрудничестве с Москвой, маркону не вредно будет полсетить музеи советской оккупации в Чехии и Венгрии, например.
Это совсем недалеко, в один день можно обернуться.
benin_papa__ 03 сентября 2018 | 04:47
benin_papa__:
Макрону, miles pardon))
prade 03 сентября 2018 | 05:04
Разделять союзы и страны - это призвание Путина. Путин разделяет страны во враждующие друг с другом образования: ДНР/ЛНР - Украина, Северная Осетия - Грузия, Приднестровье - Молдова. Надеюсь, что карма настигнет и саму Россию за ее злодеяния.