После перехода Росстата на новую систему отчетности, в разделе ВВП появилась засекреченная часть.
Это расходы на вооружения и интеллектуальная собственность. На них, как пишет РБК, приходится около 4,7% ВВП. В самом ведомстве РБК пояснили, что это связано с требованиями закона о гостайне.
Ранее сам Росстат выступал за публикацию суммы затрат на закупку вооружений и обсуждал проблему с профильными ведомствами. Росстат не пояснил, являются ли расходы по категории «Продукты интеллектуальной собственности» сами по себе гостайной или скрыты, чтобы нельзя было рассчитать расходы на вооружения.
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 03 сентября 2018 | 05:05
почему бы не засекретить ВСЕ расходы - не надо будет изворачиваться - куда ушли собранные с населения деньги
тогда на вопрос: "где деньги?!" - последует законный ответ: " Все расходы РФ на друзей Путина являются государственной тайной "