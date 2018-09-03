После перехода Росстата на новую систему отчетности, в разделе ВВП появилась засекреченная часть.

Это расходы на вооружения и интеллектуальная собственность. На них, как пишет РБК, приходится около 4,7% ВВП. В самом ведомстве РБК пояснили, что это связано с требованиями закона о гостайне.

Ранее сам Росстат выступал за публикацию суммы затрат на закупку вооружений и обсуждал проблему с профильными ведомствами. Росстат не пояснил, являются ли расходы по категории «Продукты интеллектуальной собственности» сами по себе гостайной или скрыты, чтобы нельзя было рассчитать расходы на вооружения.