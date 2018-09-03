В Иркутской области пропал Ми-8.
По сведениям ТАСС, вертолет авиакомпании «Ангара» с тремя людьми на борту проводил аэрофотосъемку. Уже сутки с экипажем нет связи. Организованы поиски, которые пока не дали результата. Поисковая операция продолжится сегодня после улучшения погоды и наступления светлого времени суток. Сейчас в районе поиска туман и низкая облачность. В поисковых мероприятиях будут задействованы четыре вертолета Ми-8 и самолет Ан-26.
Комментарии4
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begly_ 03 сентября 2018 | 04:28
Им что, гугла мало.
Аэрофотосъемка это только когда Навальный фотографирует"заимки" членов правительства и Госдумы.
popyas 03 сентября 2018 | 04:36
"в поисках будут здействованы 4 верталёта ми 8" Значит теперь надо искать уже 5 вертолётов и так геометрической прогрэсии! Может лудшэ на сбаках или оленях
archibald_dandy_esquire 03 сентября 2018 | 05:02
popyas:
может, в Китай улетел? там зарплаты у лётчиков больше в разы
popyas 03 сентября 2018 | 05:08
archibald_dandy_esquire: В Китаи таже опа, только ускоглазая