В Иркутской области пропал Ми-8.

По сведениям ТАСС, вертолет авиакомпании «Ангара» с тремя людьми на борту проводил аэрофотосъемку. Уже сутки с экипажем нет связи. Организованы поиски, которые пока не дали результата. Поисковая операция продолжится сегодня после улучшения погоды и наступления светлого времени суток. Сейчас в районе поиска туман и низкая облачность. В поисковых мероприятиях будут задействованы четыре вертолета Ми-8 и самолет Ан-26.