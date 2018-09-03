Поиски преступника, застрелившего полицейского на станции метро «Курская», пока безрезультатны.
В Москве действует план «Сирена». Приметы злоумышленника разосланы всем нарядам полиции. Возбуждено уголовное дело. Табельное оружие убитого, по предварительным данным, не похищено, но стрелявший вооружен — в постового он стрелял из своего пистолета.
Комментарии2
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yralez 03 сентября 2018 | 04:39
Праздник продолжается.
sergeev67 03 сентября 2018 | 05:11
Ждем отмены каких-нибудь выборов по этому поводу. В очередной раз.