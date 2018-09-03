Поиски преступника, застрелившего полицейского на станции метро «Курская», пока безрезультатны.

В Москве действует план «Сирена». Приметы злоумышленника разосланы всем нарядам полиции. Возбуждено уголовное дело. Табельное оружие убитого, по предварительным данным, не похищено, но стрелявший вооружен — в постового он стрелял из своего пистолета.