Дональд Трамп второй раз за четыре месяца собирается посетить Шотландию.

Как пишет The Times, президент США намерен снова поиграть там в гольф. По данным издания, в свой первый визит в качестве президента, Трамп сыграл в гольф-клубе в Тернберри. Тогда этот визит вызвал волну негодования в Шотландии. На устранение последствий протестов власти Британии потратили около $5 млн.