Дональд Трамп второй раз за четыре месяца собирается посетить Шотландию.
Как пишет The Times, президент США намерен снова поиграть там в гольф. По данным издания, в свой первый визит в качестве президента, Трамп сыграл в гольф-клубе в Тернберри. Тогда этот визит вызвал волну негодования в Шотландии. На устранение последствий протестов власти Британии потратили около $5 млн.
Комментарии1
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popyas 03 сентября 2018 | 03:18
Сколько раз Трамп ходил в туалет? вы сЧитали?