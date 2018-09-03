В диалоге в «нормандском формате» в 2015 году Путин говорил с Порошенко «жестко и однозначно».

Об этом в телеинтервью рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По воспоминаниям экс-президента Франции Франсуа Олланда, именно тогда Путин пригрозил «окончательно раздавить» украинскую армию. Между тем, Песков утверждает, что Путин беседовал с Порошенко без угрожающих формулировок. РБК напоминает, что в 2015 году встречи «нормандской четверки» на высшем уровне состоялись дважды: в феврале в Берлине и в октябре в Париже.