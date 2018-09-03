В диалоге в «нормандском формате» в 2015 году Путин говорил с Порошенко «жестко и однозначно».
Об этом в телеинтервью рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По воспоминаниям экс-президента Франции Франсуа Олланда, именно тогда Путин пригрозил «окончательно раздавить» украинскую армию. Между тем, Песков утверждает, что Путин беседовал с Порошенко без угрожающих формулировок. РБК напоминает, что в 2015 году встречи «нормандской четверки» на высшем уровне состоялись дважды: в феврале в Берлине и в октябре в Париже.
Комментарии1
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salut__521 03 сентября 2018 | 03:23
//именно тогда Путин пригрозил «окончательно раздавить» украинскую армию//
Ну что ещё нужно для Гааги? Ну осталось разве что изловить фюрера, и тут же на гаагский кол!