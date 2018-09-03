Мосгорсуд сегодня рассмотрит по существу иск Вадима Кумина о снятии с выборов Сергея Собянина.
Кандидат в мэры от коммунистов полагает, что участие в предвыборной гонке действующего градоначальника нарушает его, Кумина, законные интересы и негативно влияет на «правовую безупречность» кандидатского корпуса. Кроме того Кумин считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы появление Собянина в СМИ.
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