Мосгорсуд сегодня рассмотрит по  существу иск Вадима Кумина о снятии с  выборов Сергея Собянина.

Кандидат в мэры от коммунистов полагает, что участие в предвыборной гонке действующего градоначальника нарушает его, Кумина, законные интересы и негативно влияет на «правовую безупречность» кандидатского корпуса. Кроме того Кумин считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы появление Собянина в СМИ.