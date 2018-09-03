В Италии задержали супружескую пару из России за попытку вывезти камни с пляжа Сардинии.

Как сообщается на сайте Национального туристического союза, супруги собирались увезти в качестве сувениров 30 килограммов камней. Камни были изъяты и переданы в Морское управление для того, чтобы вернуть их на прежнее место. Нарушителей оштрафовали на 900 евро. По данным местных властей, туристы ежегодно вывозят с острова центнеры песка и камней.