В Италии задержали супружескую пару из России за попытку вывезти камни с пляжа Сардинии.
Как сообщается на сайте Национального туристического союза, супруги собирались увезти в качестве сувениров 30 килограммов камней. Камни были изъяты и переданы в Морское управление для того, чтобы вернуть их на прежнее место. Нарушителей оштрафовали на 900 евро. По данным местных властей, туристы ежегодно вывозят с острова центнеры песка и камней.
Комментарии1
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ltvjrhfn2 03 сентября 2018 | 02:20
узурпатор конечно велел..