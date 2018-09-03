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02:09, 03 сентября 2018

Улицу Мира в дагестанском Каспийске возможно переименуют в  Улицу Сталина.

Как пишет издание «Молодежь Дагестана», за это высказалось подавляющее большинство участников публичных слушаний. Сторонники переименования называют это «восстановлением исторической справедливости», т.к., по  их словам, ранее улица уже носила имя советского вождя. Оппонентам было заявлено: «Не нравится — переезжай!». Протокол слушаний будет передан главе Каспийска. В течение двух недель он должен будет принять решение.

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