В Москве ищут злоумышленника, застрелившего полицейского на станции метро «Курская».
В городе объявлен план «Сирена». Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, преступник стрелял из своего пистолета, табельное оружие убитого не похищено. По сведениям агентства, убитый собирался увольняться из органов внутренних дел — это была его последняя смена. Приметы подозреваемого разосланы всем нарядам.
Комментарии2
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venmud 03 сентября 2018 | 02:21
"Как сообщил ТАСС это была его последняя смена."
peresvet73 03 сентября 2018 | 02:21
Убивший человека не злоумышленник, не шалунишка, а убийца.