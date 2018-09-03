В Москве ищут злоумышленника, застрелившего полицейского на станции метро «Курская».

В городе объявлен план «Сирена». Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, преступник стрелял из своего пистолета, табельное оружие убитого не похищено. По сведениям агентства, убитый собирался увольняться из органов внутренних дел — это была его последняя смена. Приметы подозреваемого разосланы всем нарядам.