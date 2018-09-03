Игорь Ледяхов ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ахмат».

Об этом он объявил после победы в Грозном со счетом 2:1 над «Уфой» в матче шестого тура ЧМ России. О причинах он ничего не сказал. Отставка руководством клуба принята. Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров заверил, что вопрос с новым наставником будет решен в ближайшее время. «Ахмат» после шести туров занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.