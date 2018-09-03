Российские и польские следователи начинают дополнительный осмотр обломков самолета Леха Качиньского.

Ранее на этом настаивала польская сторона. Как сообщает российский СК, осмотр агрегатов и узлов Ту-154М, разбившегося под Смоленском в 2010 году, продлится до 7-го сентября. В Варшаве до сих пор не исключают, что на борту мог произойти взрыв.