Российские и польские следователи начинают дополнительный осмотр обломков самолета Леха Качиньского.
Ранее на этом настаивала польская сторона. Как сообщает российский СК, осмотр агрегатов и узлов Ту-154М, разбившегося под Смоленском в 2010 году, продлится до 7-го сентября. В Варшаве до сих пор не исключают, что на борту мог произойти взрыв.
Комментарии1
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akrayzler 03 сентября 2018 | 01:24
Без стыда и совести! За 8 (восемь) лет не вернуть обломки президентского лайнера другой страны?