В Кремле предупредили, что убийство Александра Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия.

Как заявил в телеэфире пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобная террористическая практика не способствует выходу на реализацию минских договоренностей и налаживанию атмосферы взаимного доверия. Глава ДНР был убит 31 августа в Донецке в результате теракта. Москва и Киев взаимно обвиняют друг друга в этом убийстве.