В Кремле предупредили, что убийство Александра Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия.
Как заявил в телеэфире пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобная террористическая практика не способствует выходу на реализацию минских договоренностей и налаживанию атмосферы взаимного доверия. Глава ДНР был убит 31 августа в Донецке в результате теракта. Москва и Киев взаимно обвиняют друг друга в этом убийстве.
Комментарии4
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ugiazov 03 сентября 2018 | 01:22
Даже если это сделали украинцы, это надо было сделать.
pantera_1 03 сентября 2018 | 01:35
Украинцы за справедливый суд над сепаратистами.
venmud 03 сентября 2018 | 01:45
"убийство повлечет за собой неизбежные последствия"
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Мудрое замечание, поскольку, обычно убийства не влекут за собой никаких последствий.
buva53 03 сентября 2018 | 02:10
Какое собачье дело Кремля, что происходит на территории другого государства?