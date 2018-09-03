Явка на выборах мэра Москвы 9 сентября составит около 32%.
Такой прогноз дает ВЦИОМ. Среди кандидатов, претендующих на пост столичного градоначальника, лидером является действующий мэр Сергей Собянин. Его прогнозный рейтинг вырос почти до 70 %. Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, 10 — 13%. Остальные кандидаты свои позиции снизили.
Комментарии5
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kremlefurer 03 сентября 2018 | 01:19
на "выборы" бордюрщика придут максимум процентов 10 да и то бюджетники. Пора ему на родину оленям плитку класть.
ugiazov 03 сентября 2018 | 01:24
Все участковые избирательные комиссии должны эти цифры подтвердить.
kp6ic 03 сентября 2018 | 01:37
так много? во дают.
irdo 03 сентября 2018 | 01:55
kp6ic:
так много? во дают.
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Поспрашивала знакомых.Идти желающих нет почему-то.
Ни за городом, ни в Москве.
Я тоже не пойду.
ly4_sveta 03 сентября 2018 | 01:54
То есть, с Навальным в этот раз решили не
экспериментировать? И в тюрьму, от греха
подальше. А в остальном все то же
и все так же - все цифры известны заранее, под
них и будут «работать».