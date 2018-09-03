Неизвестный застрелил полицейского на станции метро «Курская».
Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, постовой повел в туалет задержанного. После этого уборщик услышал хлопок и нашел убитого сотрудника. Тот получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте. Нападавший скрылся, ведутся его поиски.
Комментарии2
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timber_head 03 сентября 2018 | 01:18
Профессионализм наших "правоохранителей" поражает все больше и больше. Группа ППС задерживает пьяного с ножом - двое раненых, повел задержанного в туалет - погиб от собственного оружия... Их там, похоже, вообще ничему не учат.
lager23 03 сентября 2018 | 01:44
timber_head: их вполне успешно учат слабых обижать и грабить, виньтить оппозицию и сочувствующих им, а также давать нужные показания в суде