Неизвестный застрелил полицейского на станции метро «Курская».

Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, постовой повел в туалет задержанного. После этого уборщик услышал хлопок и нашел убитого сотрудника. Тот получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте. Нападавший скрылся, ведутся его поиски.