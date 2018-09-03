В России сегодня будут вспоминать жертв терактов.
В День солидарности в борьбе с терроризмом во всех регионах пройдут памятные акции. Дата установлена в 2005 году после трагических событий в Беслане. 14 лет назад заложниками террористов в одной из школ оказались более 1,2 тыс. человек. 334, включая 186 детей, погибли в результате штурма школы
Комментарии3
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sokal123 03 сентября 2018 | 01:44
Я никогда не забываю жертв страшных взрывов домов на Каширской и Гурьянова.Сколько погибло невинных людей ! Никогда не забуду "рязанский сахарок" - "рязанские учения". Будьте прокляты .
irdo 03 сентября 2018 | 02:01
sokal123:
Я никогда не забываю жертв страшных взрывов домов на Каширской и Гурьянова.Сколько погибло невинных людей !
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А еще Беслан.Так и стоят в глазах те кадры.Жуткие.
А еще меня очень и очень остался в памяти страшным воспоминанием теракт на Рижской.
Это был мой постоянный ежедневный маршрут на работу и с работы.
Конечная остановка моего автобуса.
popyas 03 сентября 2018 | 02:07
sokal123: Пора переиминовать полицейских в АПРИЧИКОВ!