В России сегодня будут вспоминать жертв терактов.

В День солидарности в борьбе с терроризмом во всех регионах пройдут памятные акции. Дата установлена в 2005 году после трагических событий в Беслане. 14 лет назад заложниками террористов в одной из школ оказались более 1,2 тыс. человек. 334, включая 186 детей, погибли в результате штурма школы