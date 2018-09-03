Сегодня в десяти регионах России, включая столицу, начинается новый учебный год.
Традиционно торжественные линейки в школах в честь Дня знаний проходят 1 сентября. Но в этом году на эту дату пришлась суббота, и ряд субъектов решили перенести все мероприятия на 3 сентября.
Комментарии2
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popyas 03 сентября 2018 | 01:34
1 сентября начало 2 мировой войны!
irdo 03 сентября 2018 | 01:37
popyas:
1 сентября начало 2 мировой войны!
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И очередная годовщина Беслана.