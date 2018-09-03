Убийство лидера самопровозглашённой ДНР повлечёт тяжёлые последствия, заявили в Кремле
Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, гибель Александра Захарченко стала очередным звеном в цепи терактов в Донбассе.
Александр Захарченко погиб в результате взрыва в минувшую пятницу. В воскресенье в Донецке прошли похороны.
Между тем «Новая газета» утверждает, что Захарченко перед гибелью перестал устраивать Москву. Лидера самопровозглашенной ДНР погубила масштабная торгово-экономическая деятельность, — рассказал «Эху Москвы» автор публикации Павел Каныгин.
По данным источников «Новой газеты», недовольство поведением Захарченко копилось в Москве весь последний год, полномочия главы самопровозглашённой ДНР заканчивались осенью, однако уходить он не хотел.
В Донецке новость восприняли как сигнал о скорой отставке Захарченко, полномочия которого заканчивались этой осенью. Но, как говорят в Донецке, уходить Захарченко совсем не хотел.
Комментарии16
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andrang2 03 сентября 2018 | 00:10
ura_123 03 сентября 2018 | 00:12
Пискофф,вастамнет и не будет))) А то разошёлся,последствия,да ещё тяжёлые...
danko1 03 сентября 2018 | 00:33
ura_123: А какое значение имеет для Киева, кто сепаратистов возглавлять будет, если все они ставленники Кремля и его указания выполняют?
А вот Кремлю тот, кто не пожелал их указания выполнять, явно мешал на этом посту.
andrang2 03 сентября 2018 | 00:12
"Убийство лидера самопровозглашённой ДНР повлечёт тяжёлые последствия, заявили в Кремле"
А что сначала было убили потом заявили или наоборот?
Политика этих:
Палец в жопу, другой в рот
А потом наоборот.
fedor57 03 сентября 2018 | 00:19
"последствия будут неизбежными и тяжелыми" - это что? Кремль окончательно аннексирует Донбасс? Или начнет наступление на другие украинские территории? Тогда масштабные санкции, вроде иранских станут реальностью, причем не только со стороны США, но и всех развитых стран.
pusin_patriot 03 сентября 2018 | 00:21
1) Как сказал пресс-секретарь американского президента, гибель Джахара Дудаева стала очередным звеном в цепи терактов в Чеченской республике.
2) Джахар Дудаев погиб в результате взрыва наведенной ракеты в минувшую пятницу. В чеченской республике прошли похороны.
3) Президент Соединенных Штатов Америки выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Главы Чеченской народной республики Джахара Дудаева. Об этом сообщила сегодня пресс-служба государственного департамента США.
«Джахар Дудаев был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Чечни. В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей», — отметил президент США.
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Всё высказанное выше является иронией по поводу двойных стандартов отношения к рассматриваемым событиям.
shoorah 03 сентября 2018 | 00:49
pusin_patriot: Ссылочку хотелось бы.
harra 03 сентября 2018 | 00:21
А Лиза Пескова позицию папы разделяет? ))))
Ниче, щас отойдем от давыдыча и хряпнем по Воронежу)))
ly4_sveta 03 сентября 2018 | 00:29
Все логично. Срок заканчивался осенью, осенью
его и убрали. Ясно и кто убрал - кто больше всех
орет, истерит и запугивает последствиями. На воре
шапка горит, как говорится.
kaputvsemu 03 сентября 2018 | 00:30
Во очко жимануло у нацлидера. Ежели обласканного им главаря террористов мочит своя же охрана. Смотри, вовочка, это твоё будущее.
russianfromdonetsk 03 сентября 2018 | 00:33
И какими же тяжелыми последствиями пугает нас РФ? Неужто убьет еще больше мирного населения?
fresh_breeze 03 сентября 2018 | 00:39
"Между тем «Новая газета» утверждает, что Захарченко перед гибелью перестал устраивать Москву. "
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Очередная, бездоказательная инсинуация НГ. После "шести тюрем для гомосексуалистов в Чечне" они вряд ли смогут чем-то удивить, могут только из раза в раз "утверждать".
hz6691 03 сентября 2018 | 00:52
fresh_breeze: Безусловно! Только ЦРУ-СБУ могло знать детальный график Захарченко и без проблем заложить ВУ в ресторане, принадлежащем его охраннику :)
kryimzdick 03 сентября 2018 | 00:41
Уже четыре года украинский народ слышит эти угрозы от подлецов
y20160414 03 сентября 2018 | 00:43
«Лидера самопровозглашенной ДНР погубила масштабная торгово-экономическая деятельность»
Вот и поднимай экономику после такого.
xxxapek 03 сентября 2018 | 00:51
Откуда он знает, если ихтамнет?