"Убийство лидера самопровозглашённой ДНР повлечёт тяжёлые последствия, заявили в Кремле"

Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, гибель Александра Захарченко стала очередным звеном в цепи терактов в Донбассе.

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в минувшую пятницу. В воскресенье в Донецке прошли похороны.

Между тем «Новая газета» утверждает, что Захарченко перед гибелью перестал устраивать Москву. Лидера самопровозглашенной ДНР погубила масштабная торгово-экономическая деятельность, — рассказал «Эху Москвы» автор публикации Павел Каныгин.

По данным источников «Новой газеты», недовольство поведением Захарченко копилось в Москве весь последний год, полномочия главы самопровозглашённой ДНР заканчивались осенью, однако уходить он не хотел.

В Донецке новость восприняли как сигнал о скорой отставке Захарченко, полномочия которого заканчивались этой осенью. Но, как говорят в Донецке, уходить Захарченко совсем не хотел.