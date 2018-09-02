Защитник «Спартака» Самюэль Жиго и нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получили травмы в матче в Петербурге

У Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок колена, сообщает пресс-служба московского клуба. Французский футболист «Спартака» травмировался в первом тайме в борьбе с Артёмом Дзюбой и в итоге покинул стадион на костылях. У аргентинского игрока «Зенита» Дриусси две травмы. Он получил удар по голове, также есть проблема с голеностопом, — рассказал главный тренер питерского клуба Сергей Семак. Его слова приводит агентство ТАСС. Дриусси предстоит пройти обследование.

Это был матч шестого тура чемпионата России. Он завершился со счётом 0:0. «Зенит» сохранил лидерство в российской премьер-лиге, набрав 16 очков. «Спартак» с 14-ю очками занимает второе место. В следующем матче 16 сентября «Зенит» на выезде встретится с «Оренбургом», а «Спартак» в тот же день дома примет грозненский «Ахмат».