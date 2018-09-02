В Петербурге полиция задержала подозреваемого в стрельбе

Как сообщает сайт Фонтанка, житель дома по улице Костюшко не стал оказывать сопротивления. Полицейским мужчина рассказал, что его хотели убить. Силовики нашли в квартире ружьё, алкоголь и вызвали психиатров. Сегодня вечером мужчина стрелял из окна в сторону детской площадки. Он также выкрикивал угрозы. На место происшествия были стянуты силы полиции и скорая помощь.