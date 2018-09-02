В Петербурге полиция задержала подозреваемого в стрельбе
Как сообщает сайт Фонтанка, житель дома по улице Костюшко не стал оказывать сопротивления. Полицейским мужчина рассказал, что его хотели убить. Силовики нашли в квартире ружьё, алкоголь и вызвали психиатров. Сегодня вечером мужчина стрелял из окна в сторону детской площадки. Он также выкрикивал угрозы. На место происшествия были стянуты силы полиции и скорая помощь.
Комментарии2
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timber_head 02 сентября 2018 | 23:07
Небось "интеллигентные молодые жители культурной столицы" на детской площадке под пивко и водочку песни Шнура орали и посылали на "культурном наследии русского языка" на требования прекратить, вот мужик и не выдержал?
efilika 02 сентября 2018 | 23:12
Для тех, кто пишет, что 90-е ушли. Нет. Они вернулись с тяжелым психическим похмельем.