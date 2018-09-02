Песков: Во время переговоров в «нормандском формате» в 2015 году Путин жёстко разговаривал с Петром Порошенко
Во время переговоров в «нормандском формате» в 2015 году Владимир Путин жёстко разговаривал с Петром Порошенко, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он добавил, что слов «раздавить войска» Путин не говорил, сообщает РБК.
В конце августа украинский сайт «Неделя» опубликовал отрывки из мемуаров бывшего президента Франции Франсуа Олланда, которые вышли в продажу весной. В тексте говорилось, что на переговорах в 2015 году Путин «разнервничался» и «стал угрожать окончательно раздавить войска» президента Украины. «Это указало на то, что российские войска на востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки» — цитировал книгу Олланда сайт «Неделя».
Комментарии3
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mikhail_spb_ 02 сентября 2018 | 23:07
Мало что может заставить нацдилера выйти из себя и потерять контроль над своим базаром.
Видимо, в тот раз Олланд и Порошенко довели беднягу.
balamuto 02 сентября 2018 | 23:11
Интересно, а кто запихнул этого жуликоватого вруна в красных трениках в пресс секретари ? Посмешище котрый позорит президента своим враньем и фантастическими инсинуациями....так он еще и ворует.
pedro_juares 02 сентября 2018 | 23:13
нормальные люди говорят "неадекватно".