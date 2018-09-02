Кремль: Убийство лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко осложнит разрешение кризиса в Донбассе...

Убийство лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко осложнит разрешение кризиса Донбассе и выполнение Минских соглашений, — заявляют в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что последствия будут неизбежными и тяжелыми, — сообщает агентство «Интерфакс». При этом Песков назвал Захарченко мужественным человеком, которого предательски убили.