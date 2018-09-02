Кремль: Убийство лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко осложнит разрешение кризиса в Донбассе
Убийство лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко осложнит разрешение кризиса Донбассе и выполнение Минских соглашений, — заявляют в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что последствия будут неизбежными и тяжелыми, — сообщает агентство «Интерфакс». При этом Песков назвал Захарченко мужественным человеком, которого предательски убили.
Комментарии12
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alex_shvydky 02 сентября 2018 | 23:05
Ну, убили бандита. Что так Кремль-то всполошился?
vasilevich58 02 сентября 2018 | 23:08
"осложнит разрешение кризиса в Донбассе"
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....А при живом главаре "процесс примирения" шёл как по маслу!?
progulkin 02 сентября 2018 | 23:12
При ликвидации одного уголовного элемента мир становится на "чуть-чуть" лучше.
patrikk_1 02 сентября 2018 | 23:15
Кремль: Убийство лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко осложнит разрешение кризиса в Донбассе...
Двадцать лет грузины терроризировали Абхазию и Южную Осетию, а те отвечали им огнём на огонь, но как только Россия признала их независимость и ввела туда российских миротворцев, то с того момента, ни один грузин, абхаз или осетин там больше не погиб. Если Москва ценит жизни русских и украинцев так же, как и жизни грузин, абхазов и осетин, то Россия должна признать независимость Народных Республик Донецка и Луганска.
pyco_mypucmo 02 сентября 2018 | 23:12
alex_shvydky: делает вид, что всполошился. Ну или гибридно всполошился - у плешивого всё гибридно.
malanoff 02 сентября 2018 | 23:15
alex_shvydky: Моментально бы быстро кризис в Донбассе разрешился , если бы Захарченко был бы жив. Самим то не смешно ?
mayk18_10 02 сентября 2018 | 23:08
Пургомет понес пургу: последствия будут тяжелые....
Так для тогож спецлужбы Расеи-бандитского главаря и грохнули, шоб последствия утяжелить...
Такое впечатление, шо путен пособолезновал раньше -чем остыло тело Атамана ДНР...Видимо домашняя заготовочка,..
Никогда ранее путен так скоропостижно никому не соболезновал,..
mikhail_spb_ 02 сентября 2018 | 23:09
Осложнит разрешение кризиса?
Так это то, что нужно кремлежуликам!
ixy3 02 сентября 2018 | 23:12
Зато, ёбaнaя бабэтка - террь могёт свободно сверкать eблoм на эхе, с отключенными комментами) Аллилуйя)
salut__521 02 сентября 2018 | 23:12
//последствия будут неизбежными и тяжелыми//
Что ещё за последствия? Агрессия против Украины?.. Ну да, новая войнушка - это лучшее лекарство для обобранных кремлёвцами быдломасс...
curious69_ 02 сентября 2018 | 23:13
//Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что последствия будут неизбежными и тяжелыми,//
Ну естественно тяжёлыми... Так трудно будет ещё придумывать очередное ВРАНЬЁ.
pusin_patriot 02 сентября 2018 | 23:13
Ну господа сограждане товарищи там, не знаю, так вертеть прозрачно массами как вообще вздумается.
Это же всё так прозрачно... Либо эти "вертели" дебилы, либо считают за таковых кому эту повестку навязывают.
Ну будут наступления с ударами под голосовалку по пенсионке тут. Это кого-то может удивить?
Телевизор ещё больше сойдет с ума с 98% новостей из за границы.
При этом реакция отторжения населением будет ещё больше, перевертели. Они уже просто рассматривают телевизор как экран из параллельного мира, потустороннюю реальность. Обособление.
Там не 1,2 вовиных к 1 работающему, там у него 0,5 официально работающих не будет к 1 пенсионеру, все нафиг будут сваливать кто куда по серым и прямо черным схемам выживания. Это вообще что на раз и на самой первой итерации.