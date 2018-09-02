В дагестанском Каспийске может появиться улица Сталина
На публичных слушаниях в мэрии за это проголосовали 28 человек из 30-ти. ПО словам вторников переименования, речь идет о возвращении улице Мира ее исторического названия.
Член правления международного правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов считает «полным безобразием» возвращать имя человека, который совершил массовые преступления, в том числе и против народа Дагестана.
Олег Орлов надеется, что республиканские власти вмешаются и предотвратят переименование улицы.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 02 сентября 2018 | 22:13
Видимо, дагестанский народ имеет слишком короткую память?
Или там живут только потомки сталинских убийц, вохры и вертухаев?
palmcoast___ 02 сентября 2018 | 22:33
mikhail_spb_:
В людях говорит сознательность, любовь и признание к гению, выигравшему Вторую мировую.
glock09 02 сентября 2018 | 23:07
mikhail_spb_: В людях, если их вообще можно назвать людьми, говорит извращённая психика, полная потеря представлений о добре и зле, о цене человеческой жизни, рабство на генетическом уровне и полная безграмотность и незнание своей истории.
danmestari 02 сентября 2018 | 22:35
Ничего удивительного. Скоро во всех городах появятся улицы, названные именем самого гнусного и подлого убийцы. Народ такой населяет эту страну. Точка.
edun1952 02 сентября 2018 | 22:44
Мазохизм нацонального масштаба. Путин до вурдалака не дотягивает.
olfed 02 сентября 2018 | 22:49
Предлагаю мэрии на этом не останавливаться и другим улицам дать подобные названия, скажем, ул. голодомора, лагерная, расстрельная, пыточная и т.д.
gregor 02 сентября 2018 | 22:53
В дагестанском Каспийске может появиться улица Сталина
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Да хоть Пол-Пота .
Упыри упыря видят из далека .
sandr 02 сентября 2018 | 23:03
gregor: Раб стремится на к свободе, а к тому, чтобы самому иметь рабов