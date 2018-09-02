В Москве, Петербурге и других городах сегодня прошли митинги против пенсионной реформы

Большинство из этих акций организовали коммунисты. Самым массовым оказался митинг на проспекте академика Сахарова. По данным движения «Белый счетчик», в нём участвовали около девяти тысяч человек. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со сцены говорил о том, что решение правительства о повышении пенсионного возраста подрывает доверие к действующей власти.

Ещё одна акция прошла в Москве на Суворовской площади, её провели представители «Справедливой России».В Екатеринбурге и Липецке организаторы протестных акций назвали свои митинги «Позорный полк», участники вышли с портретами депутатов от «Единой России».

А в Саратове протестующие решили «предать анафаме» премьера Дмитрия Медведева, которого считают ответственным за пенсионную реформу. Как сообщает радио Свобода, на площадке установили стенд с рулонами бумаги, где все желающие могли оставить пожелания главе правительства. Одной из первых появилась надпись с пожеланием Медведеву и его потомкам до седьмого колена работать за минимальную зарплату и затем получать соответствующую пенсию. В конце была прибавлена троекратная «анафема». К концу митинга неизвестные дополнили портрет премьера изображением свастики.