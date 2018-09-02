В Москве, Петербурге и других городах сегодня прошли митинги против пенсионной реформы
Большинство из этих акций организовали коммунисты. Самым массовым оказался митинг на проспекте академика Сахарова. По данным движения «Белый счетчик», в нём участвовали около девяти тысяч человек. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со сцены говорил о том, что решение правительства о повышении пенсионного возраста подрывает доверие к действующей власти.
Ещё одна акция прошла в Москве на Суворовской площади, её провели представители «Справедливой России».В Екатеринбурге и Липецке организаторы протестных акций назвали свои митинги «Позорный полк», участники вышли с портретами депутатов от «Единой России».
А в Саратове протестующие решили «предать анафаме» премьера Дмитрия Медведева, которого считают ответственным за пенсионную реформу. Как сообщает радио Свобода, на площадке установили стенд с рулонами бумаги, где все желающие могли оставить пожелания главе правительства. Одной из первых появилась надпись с пожеланием Медведеву и его потомкам до седьмого колена работать за минимальную зарплату и затем получать соответствующую пенсию. В конце была прибавлена троекратная «анафема». К концу митинга неизвестные дополнили портрет премьера изображением свастики.
Комментарии3
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palmcoast___ 02 сентября 2018 | 22:07
Постоят на митинге.., постоят, да и пойдут работать., бабы до 60 ти, а мужики до 65 ти. А как вы хотели?, нам американцам, всем, до 67 ми батрачить..
mikhail_spb_ 02 сентября 2018 | 22:11
Комуняки не платили пенсии десяткам миллионов колхозников.
А паспорта решили выдавать им только в 1974 году.
Так что лучше бы заткнулись и не вякали.
Знал одну женщину, получавшую пенсию за колхозный труд длительностью всю жизнь рублей 7, если не меньше.
Кстати, жители Саратова не в курсе, кто автор пенсионного грабежа?
При чём тут младший член?
Или так безопаснее.
edun1952 02 сентября 2018 | 22:50
Не густо.Народ можжно сказать безмолвствует. Власть будет борзеть вовеки и пристно...