Мэр Москвы предложил назвать именем Иосифа Кобзона Театральный центр на Дубровке. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети ВКонтакте. Он напомнил, что Кобзон участвовал в спасении заложников во время теракта в театральном центре в 2002 году, а после поддерживал связь с родственниками погибших и пострадавшими.

Сегодня в Москве прошли церемония прощания и похороны Иосифа Кобзона. Певец умер 30 августа в возрасте 80-ти лет.