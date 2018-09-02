Сегодня в Москве прошли церемония прощания и похороны Иосифа Кобзона
Мэр Москвы предложил назвать именем Иосифа Кобзона Театральный центр на Дубровке. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети ВКонтакте. Он напомнил, что Кобзон участвовал в спасении заложников во время теракта в театральном центре в 2002 году, а после поддерживал связь с родственниками погибших и пострадавшими.
Сегодня в Москве прошли церемония прощания и похороны Иосифа Кобзона. Певец умер 30 августа в возрасте 80-ти лет.
Комментарии5
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klop_27 02 сентября 2018 | 22:14
В Москве, Петербурге и других городах сегодня прошли митинги против похорон Кобзона.
estamp 02 сентября 2018 | 22:24
Я помню Кобзон кучу лекарств в Донецк привозил в наиболее трудные для них времена. Не это ли больше всего бесит нашу и украинскую либеральнцю общественность?
progulkin 02 сентября 2018 | 23:09
А лечиться хотел и просился в "прогнившей" Европе. Покойный "почему-то" не любил родимую медицину.
efilika 02 сентября 2018 | 23:15
estamp: ты помни о том, что ничего этого не надо, было бы, если бы не вошли русские головорезы.
prostovanya 02 сентября 2018 | 22:33
"Единая Россия" кого хочешь скурвит.