«Новая газета»: Александр Захарченко перед гибелью перестал устраивать Москву

Александр Захарченко перед гибелью перестал устраивать Москву. Об этом пишет «Новая газета». Лидера самопровозглашенной ДНР погубила масштабная торгово-экономическая деятельность, которую он не хотел прекращать, — рассказал «Эху Москвы» автор публикации Павел Каныгин.

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в минувшую пятницу. В это воскресенье прошли похороны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что убийство Захарченко осложнит разрешение кризиса в Донбассе и выполнение Минских соглашений. Последствия будут неизбежными и тяжелыми, — сказал Песков. Его слова приводит агентство «Интерфакс».