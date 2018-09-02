«Новая газета»: Александр Захарченко перед гибелью перестал устраивать Москву
Александр Захарченко перед гибелью перестал устраивать Москву. Об этом пишет «Новая газета». Лидера самопровозглашенной ДНР погубила масштабная торгово-экономическая деятельность, которую он не хотел прекращать, — рассказал «Эху Москвы» автор публикации Павел Каныгин.
Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в минувшую пятницу. В это воскресенье прошли похороны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что убийство Захарченко осложнит разрешение кризиса в Донбассе и выполнение Минских соглашений. Последствия будут неизбежными и тяжелыми, — сказал Песков. Его слова приводит агентство «Интерфакс».
Комментарии38
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palmcoast___ 02 сентября 2018 | 22:04
И что?, перестал устраивать, так поменяли бы.
dobrabi 02 сентября 2018 | 22:08
palmcoast___: pal
Борись Немцоф перед гибелью перестал устраивать Вашингтон....
palmcoast___ 02 сентября 2018 | 22:11
dobrabi:
Зато удовлетворял внучку Дурацкую.
patrikk_1 02 сентября 2018 | 22:16
Лидера самопровозглашенной ДНР погубила масштабная торгово-экономическая деятельность, которую он не хотел прекращать, — рассказал «Эху Москвы» автор публикации Павел Каныгин...
Павлик-наркоман - ясновидящий? Как нанюхается кокаина, так его посещают видения?
johio 02 сентября 2018 | 22:31
patrikk_1: Повезло Захарченко. Путин решил, что он умрет Героем, а не предателем. И убил то хорошей быстрой смертью. Как добрый радушный хозяин.
sandro_007 02 сентября 2018 | 22:42
Батя не устраивал киевскую преступную верхушку. Он активно выступал против бандеризации Украины.
patriot11 02 сентября 2018 | 23:06
хомячки! в ближайшие дни смотрите выступление Путина В.В. в связи с ситуацией на Донбассе. Если коротко: "Кто не спрятался - я не виноват!"
beserkons 02 сентября 2018 | 22:09
palmcoast___: Так и поменяли... А куда его еще девать?
palmcoast___ 02 сентября 2018 | 22:13
beserkons:
Стрелков тоже не удовлетворял и его поменяли. Чем вам ни пример. Так бы и Захарченко поменяли.
fresh_breeze 02 сентября 2018 | 22:17
palmcoast___:
Саша, это же "Новая", разве можно принимать их бред за правду?
palmcoast___ 02 сентября 2018 | 22:21
fresh_breeze:
А чем же им еще "сенсации" делать, с чего в свои карманы миллионы зарабатывать?
pusin_patriot 02 сентября 2018 | 22:40
palmcoast___: "И что?, перестал устраивать, так поменяли бы. "
"Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон."
С башкой дружил бы - свалил, но там курице лапой негде было уже расписаться.
К тому же "замочить в сортире" <=> "завалить в Сепар" на текущем - там это телевизору было выгоднее даже чем серию провернуть очередных спецопераций - дом, сахар, ночь.
Там наводнено уже по факту и в охранке плотно по передвижению, чем тут ужас-ужас наворачивать.
А ужас телевизору под падение рейтингов и всех разговоров был нужен без вариантов.
В общем сошлось.
В следующей серии под голосовалку непосредственно удары туда-сюда.
Люди-трупы, разменная монета, всё как обычно, Россия.
alexsokol777 02 сентября 2018 | 22:42
Слышь, исраиловка, когда ты сдохнешь, о тебе будут помнить 2-3 родственника пару лет, а Захарченко будут помнить миллионы людей, десятки миллионов.
Ты живёшь как крыса- поспать, пожрать, посрать и как долго ты будешь жить пустой серой жизнью мыши никому не важно, а Захарченко прожил мало, но ярко, и будет жить в сердцах миллионов людей.
gostrax 02 сентября 2018 | 22:50
alexsokol777: Что мелочишься,ватка?'Его будут помнить милиарды .Кому он нужен, уже через месяц забудут дурачка,также как его подельников Мотороллу и Гиви, сдохли-жалко что не раньше.
pusin_patriot 02 сентября 2018 | 22:50
alexsokol777: Вообще я русский житель в одной национальной республике в составе, так сказать, который помнит чем пахнет сепаратизм для русских непосредственно в республиках. Который знает что Дудаев, которого мочканули прилетевшей ракетой а не типа в бою там, Басаев и Хаттаб, которого траванули типа в конверте вообще - все они были террористами. А официальное "прощание" президента от любой страны в сторону них рассматривалось бы как пособничество терроризму.
Я это знаю, помню и соотношу с Захарченко в частности.
alexsokol777 02 сентября 2018 | 23:05
pusin_patriot:
А чем чеченские сепаратисты отличаются от киевских ???
vladisem 02 сентября 2018 | 22:54
alexsokol777: Чингиза до сего дня помнят. "Хороший" человек, был.
alexsokol777 02 сентября 2018 | 23:14
vladisem:
Кто такой ченгиз и кто его помнит?
Я не помню.
Я помню героев, защищавших нашу страну - 28 памфиловцев, Покрышкина, Драгунского, Кожедуба, Катукова и многих других.
vladisem 02 сентября 2018 | 23:17
alexsokol777: ну! Здасьтя, Чингиз - Хан
tuman13 02 сентября 2018 | 22:55
palmcoast___: Перестал устраивать, перестал устраивать.... Как НОВАЯ объяснит более десятка покушений на Захарченко. То же перестал устраивать Москву, а Москва такая неуклюжая...
sim202_ 02 сентября 2018 | 23:15
palmcoast___: Вот и поменяли.
mikhail_spb_ 02 сентября 2018 | 22:05
В этом сообщении целых два мотива, по которым кремлежулики его грохнули.
Но есть и другие.
minerr 02 сентября 2018 | 22:07
Т.е. киев он устраивал полностью?
russianfromdonetsk 02 сентября 2018 | 22:24
minerr: Т.е. киев он устраивал полностью?
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Киеву плевать какую петрушку оденет на руку кукловод.
Ну а Москва кроме идеологических имеет еще и коммерческие интересы, там же ходит неучтенный нал вагонами. Эта мурзилка заигралась и могла перейти дорогу правильным людям.
Плюс недавно путинский кум заявил, что по опросам все население лугандона желает в Украину на правах автономии. Может попробуют впихнуть лугандон в Украину на каких-то условиях поставив во главе какого-нибудь мирного регионала.
minerr 02 сентября 2018 | 22:29
russianfromdonetsk: Плюс недавно путинский кум заявил, что по опросам все население лугандона желает в Украину на правах автономии.
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Лугандон может и желает, а вот с донбассом вы распро]ались навсегда. Кстати, а "лугандон" это какой-то раён киева?
fresh_breeze 02 сентября 2018 | 22:45
russianfromdonetsk:
"Плюс недавно путинский кум заявил, что по опросам все население лугандона желает в Украину на правах автономии."
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Люди устали от войны, даже от вялотекущей, что тут удивительного. Киев на то и рассчитывает, поэтому не оставляет Донбасс в покое, понимая, что взять его силой вряд ли получится, но довести его жителей до такого состояния, при котором они предпочтут мир под началом Киева той самой вялотекущей войне под защитой Москвы.
Автономия или что-то другое — это попытка выторговать для себя при этом хоть какие-то приемлемые условия.
Но всё это не имеет смысла, поскольку Киев утратил возможность принимать самостоятельные решения, тем более в таких серьёзных вопросах; то государство, увы, с первого дня своей мнимой нэзалэжности находится под внешним управлением.
alend 02 сентября 2018 | 22:11
вот и результат.....кем недовольны долго не живут......
salut__521 02 сентября 2018 | 22:16
/// перед гибелью перестал устраивать Москву//
Зато теперь полностью устраивает чертей у котла. Так что баш на баш...
alexsokol777 02 сентября 2018 | 22:44
salut__521:
Кастрюля майданутая, когда ты сдохнешь, о тебе будут помнить 2-3 родственника недели две, а Захарченко будут помнить миллионы людей, десятки миллионов.
Ты живёшь как крыса- поспать, пожрать, посрать и как долго ты будешь жить пустой серой жизнью мыши никому не важно, а Захарченко прожил мало, но ярко, и будет жить в сердцах миллионов людей.
vladisem 02 сентября 2018 | 23:01
alexsokol777: городского дурачка люди всегда помнят, пока живы.
vkras4 02 сентября 2018 | 22:18
Провокаторы, пора и за вас браться.
ly4_sveta 02 сентября 2018 | 22:27
Стрелков отвечает за свои слова, назвав
этого «героя» тупым вором и жуликом.
navy 02 сентября 2018 | 22:47
Ну конешно - Паша Каныгин супер иксперт.
stalinator 02 сентября 2018 | 22:51
Ага, эта новость на Эхе сколько висит в ленте?
Решили продвигать в массы эту версию?
Да, а если завтра Петр Петрович Петров скажет что Захарченко не устраивал Вашингтон или Марс? Будем верить?
Так от чего отталкивался Каныгин в своих рассуждениях?
tuman13 02 сентября 2018 | 23:00
stalinator: Так от чего отталкивался Каныгин в своих рассуждениях?
Что грибочки с порошком навеяли. А направление указали зеленые бумажки.
katznet 02 сентября 2018 | 22:55
История всех расставит по местам. Посмотрим. Только не очень этот персонаж похож на положительного героя.
olegson 02 сентября 2018 | 23:00
"Новая газета" написала, а эксклюзив Эха?
ded62ushka 02 сентября 2018 | 23:08
Всем кто хочет умереть красиво и быстро...