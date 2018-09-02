В Петербурге полиция задержала вооружённого ружьём мужчину, который устроил стрельбу в жилом доме
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД. Пострадавших, по данным полиции, нет. Об обстоятельствах происшествия официально пока ничего не сообщается.
По данным сайта «Фонтанка», стрельба произошла на улице Костюшко в Московском районе Петербурга, мужчина стрелял из окна в сторону детской площадки. Он также выкрикивал угрозы. На место происшествия были стянуты силы полиции и скорая помощь. Стрелявшего задержали после переговоров. Он отказывался покидать квартиру.
Комментарии2
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aleksandr39 02 сентября 2018 | 22:12
Ополченцы начали процесс образования ПНР ( Петербургская Народная Республика ) ну как в Донбассе ,ружье купил в музее .
stalinator 02 сентября 2018 | 22:47
Надо было напичкать свинцовыми таблетками и все....
А теперь тратить время и деньги на лечение в психушке или содержание в тюрячке.
А после ждать нового обострения и молиться чтобы жертв не было.