«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в 6-м туре чемпионата России по футболу
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.
«Зенит» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Спартак» идет вторым и уступает лидеру два балла. Петербургский клуб потерял очки впервые в текущем чемпионате, передает РИА
Комментарии1
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malanoff 02 сентября 2018 | 21:34
Сыграли на руку Локомотиву. Я не против потери ими 4-х очков.