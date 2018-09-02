«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в 6-м туре чемпионата России по футболу

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Спартак» идет вторым и уступает лидеру два балла. Петербургский клуб потерял очки впервые в текущем чемпионате, передает РИА