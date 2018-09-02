В Москве сегодня простились с Иосифом Кобзоном
По данным информационных агентств, к Концертному залу имени Чайковского, где проходила гражданская панихида, пришли около шести тысяч человек. В траурной церемонии участвовали, в том числе, президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Кобзон умер в минувший четверг в возрасте 80-ти лет. Певца похоронили на Востряковском кладбище. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил назвать именем Иосифа Кобзона Театральный центр на Дубровке, поскольку певец участвовал в спасении заложников после захвата зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.
Комментарии3
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klop_27 02 сентября 2018 | 21:16
"назвать именем Иосифа Кобзона Театральный центр на Дубровке, поскольку певец участвовал в спасении заложников после захвата зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году" может быть пытался участвовать? Смотришь. что без Кобзона и кошки на улицах не рожали.
antimalin 02 сентября 2018 | 21:28
На траурную церемонию в КЗ им. Чайковского пришла Алла Пугачева с букетом алых роз. Она торопилась попрощаться с Кобзоном, вернувшись вчера на поезде из Латвии.
o_smirnov 02 сентября 2018 | 21:41
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Странно.
Ни под опусами Кадырова, ни под заметкой "Батя" от чемпионки по жиму штанги лёжа Наумовой, ни под заметкой "СерпомПо" ничего написать было нельзя.