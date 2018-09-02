В Москве сегодня простились с Иосифом Кобзоном

По данным информационных агентств, к Концертному залу имени Чайковского, где проходила гражданская панихида, пришли около шести тысяч человек. В траурной церемонии участвовали, в том числе, президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Кобзон умер в минувший четверг в возрасте 80-ти лет. Певца похоронили на Востряковском кладбище. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил назвать именем Иосифа Кобзона Театральный центр на Дубровке, поскольку певец участвовал в спасении заложников после захвата зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.