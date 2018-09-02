В столице Ливии введено чрезвычайное положение
Это связано с непрекращающимися уже неделю столкновениями между группами вооружённых повстанцев, сообщает Ассошиэйтед Пресс. По последним данным, погибли около 40 человек, почти сто ранены. США, Великобритания, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали участников столкновений немедленно отказаться от применения силы.
Комментарии4
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nelibermot20 02 сентября 2018 | 21:07
Как же так? Диктатора и тирана свергли аж 7 лет назад, братская помощь от демократических стран со светлыми лицами, и на тебе
ly4_sveta 02 сентября 2018 | 21:19
Не иначе как «рука Москвы» вместе с ногой.
Чекистам, чем хуже - тем лучше. И вечный бой,
покой только снится...
alexsokol777 02 сентября 2018 | 21:27
ly4_sveta:
Да да
Рука Москвы и газ "дурачок".
7 лет как Ливию освободили от тирании и создали свободу и демократию, а айфоны Ливия так и не изобретает, как и Ирак, Албания, Косово, Болгария, Румыния, Грузия м далее по списку до Бандеростана
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 21:32
В Ливии еще есть столица?
А где все те, кто тогда орал про свободную Ливию и как она заживет хорошо без диктатора. Какой это хороший пример для России...