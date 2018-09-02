В столице Ливии введено чрезвычайное положение

Это связано с непрекращающимися уже неделю столкновениями между группами вооружённых повстанцев, сообщает Ассошиэйтед Пресс. По последним данным, погибли около 40 человек, почти сто ранены. США, Великобритания, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали участников столкновений немедленно отказаться от применения силы.