ООН готова восстанавливать Сирию только после обновления власти в стране

Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на секретную директиву Организации Объединенных Наций. Как отмечает издание, ранее этот документ жестко раскритиковали российские власти. Глава МИДа Сергей Лавров сказал, что эта директива – пример манипуляции западных стран секретариатами международных организаций. Речь идет о документе, составленном осенью прошлого года. Газета называет автором документа американского дипломата, бывшего заместителя генсека ООН Джеффри Фелтмана. Вашингтон и его союзники не раз отмечали, что восстановление Сирии возможно только после реформ, предусматривающих уход президента Башара Асада со своего поста.