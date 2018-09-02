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21:00, 02 сентября 2018

ООН готова восстанавливать Сирию только после обновления власти в стране

Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на секретную директиву Организации Объединенных Наций. Как отмечает издание, ранее этот документ жестко раскритиковали российские власти. Глава МИДа Сергей Лавров сказал, что эта директива – пример манипуляции западных стран секретариатами международных организаций. Речь идет о документе, составленном осенью прошлого года. Газета называет автором документа американского дипломата, бывшего заместителя генсека ООН Джеффри Фелтмана. Вашингтон и его союзники не раз отмечали, что восстановление Сирии возможно только после реформ, предусматривающих уход президента Башара Асада со своего поста.

Комментарии

15

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ttyug 02 сентября 2018 | 21:05

Ливию уже восстановили? После смены власти то?

echomazy__etnopomoyka 02 сентября 2018 | 21:10

ttyug: Ещё немного и Ирак "довосстанавливают".

igorkot____1 02 сентября 2018 | 21:35

ttyug: А чо Ливия лежит в развалинах? Да точно Емеля-дурачек!

aallttoo 02 сентября 2018 | 21:08

Кто бомбил , испытывая новое оружие в подходящую погоду - тот пусть и восстанавливает

sklar39 02 сентября 2018 | 21:13

Россия восстановит. В стране денег как грязи. Пенсионеры готовы внести свой посильный вклад.

seryj_wolk 02 сентября 2018 | 21:45

sklar39: Дешевые военные учения обернутся для рфии дорого. Никто не будет вкладывать свои денежки там, где пытается править рфия. Фиг вам!

liquidsky__ 02 сентября 2018 | 21:21

А что, ООН кто-то просил восстанавливать Сирию? Без сопливых обойдемся )

snikkersnepper 02 сентября 2018 | 21:24

Очередная тупая агитка от авторов тупых агиток для потребителей тупых агиток. Речь в сообщении идет не об ООН, как сообществе 200 с хвостиком государств, а об нью-йоркско-женевском бюрократическом аппарате, в жизни не восстановившем ни одну страну (поправьте меня, если я ошибаюсь). То, что автором является обыкновенный фашист удачно объясняется тем, что автор - американец. Прочим же советую запомнить элементарные вещи: 1) вопрос власти в Сирии касается только и исключительно сирийцев, а не "Вашингтона и его ̶ш̶е̶с̶т̶е̶р̶о̶к̶ союзников", 2) помощь в восстановлении Сирии касается отношений государства Сирия с любым другим государством. В числе последних не только привычные Россия-Иран-Китай-Индия, но и, например, Беларусь, Армения и недавно притаранившая (неожиданно) "диктатору Асаду" медицинское оборудование Япония.

Вы можете сидеть в своем дебильном манямирке сколько вам слезет. Реальной Сирии и реального мира вообще это никак не касается.

m_anuchin 02 сентября 2018 | 21:25

Свободные выборы нужны, Свобода Слова и другие демократические Свободы - все просто, но вождям не нужно, и даже очень опасно...

unprejudiced 02 сентября 2018 | 21:25

Те страны что готовили эту писульку следует немедленно исключить из ООН,. Это невиданно, ставить условия смены власти для помощи стране! Тем более всенародно избранного Асада. Я бы еще понял если бы так было про образование 404 (некогда Украина) написана, что дескать помощь образованию будет оказана после ареста кровавой незаконной киевской хунты.

mr_samgin 02 сентября 2018 | 21:30

После смены Асада на ИГИЛ?

elixer 02 сентября 2018 | 21:33

Россиянам приказано затянуть пояса потуже.

putin_itogy 02 сентября 2018 | 21:34

ООН готова восстанавливать Сирию только после обновления власти в стране Россия.
Тогда, это будет - автоматически.

tunis 02 сентября 2018 | 21:37

Чо Россия на ООН возникает?
Она уже передала Сирии обещанные ещё в прошлом году 400 миллиардов баксов для брата Асада?

curhatuy6 02 сентября 2018 | 21:39

И че??? Чего ради мы тогда воюем???:)))

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