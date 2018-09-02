Полиция проверяет информацию о стрельбе на улице Костюшко в Петербурге
Сведений о пострадавших пока нет, сообщили агентству РИА Новости в региональном управлении МВД. одном из домов мужчина стал стрелять из охотничьего ружья в сторону детской площадки, он выкрикивал угрозы. На место прибыл СОБР, сообщает сайт Фонтанка. По его данным, сейчас силовики ведут переговоры с вооружённым человеком. Территория оцеплена. Сайт Лайф.ру утверждает, что 44-летнего мужчину обезвредили. Других подробностей пока нет.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
m_doc 02 сентября 2018 | 21:12
На сайте Фонтанки психа давно обезвредили и есть все подробности. И только эховцы, как обычно, тормозят.
malanoff 02 сентября 2018 | 21:41
m_doc: Если нет убитых приближенных к власти , то можно писать вс1. Если есть такие убитые , то можно писать только Кадырову , а обсуждать никому ничего нельзя. Не могу понять этой тенденции. Из какой это религии ?