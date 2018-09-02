Полиция проверяет информацию о стрельбе на улице Костюшко в Петербурге

Сведений о пострадавших пока нет, сообщили агентству РИА Новости в региональном управлении МВД. одном из домов мужчина стал стрелять из охотничьего ружья в сторону детской площадки, он выкрикивал угрозы. На место прибыл СОБР, сообщает сайт Фонтанка. По его данным, сейчас силовики ведут переговоры с вооружённым человеком. Территория оцеплена. Сайт Лайф.ру утверждает, что 44-летнего мужчину обезвредили. Других подробностей пока нет.