Верховный лидер Ирана призвал вооруженные силы страны повышать обороноспособность
Соответствующее заявление он сделал во время общения с командованием, сообщает агентство Reuters. При этом Али Хаменеи исключил возможность военных действий на фоне эскалации конфликта Тегерана и Вашингтона.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
fig_vvam 02 сентября 2018 | 20:42
А что еще верховный лидер сможет сделать? Когда экономика вразнос идет.
Только призывать.
Только многие иранцы уже клали на его призывы. Оченно им кушать хочется.
А еда не предвидится
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 20:48
fig_vvam: ""Только многие иранцы уже клали на его призывы. "" - ты-то откуда знаешь? Ты из Ирана пишешь? У тебя там родственники живут?
fig_vvam 02 сентября 2018 | 20:58
serhio_25__: Педя родная, мне президент Ирана это сказал.
Мол иранцы потеряли веру в будущее страны
-----------------
По словам Роухани Иран действительно столкнулся с «критическими» экономическими проблемами, «в значительной степени» вызванными санкциями США, и обеспокоился о том, что граждане Ирана теряют «веру в правительство».
«Экономические проблемы имеют решающее значение, но важнее всего то, что многие люди потеряли веру в будущее Исламской Республики и сомневаются в ее силе», - с вполне понятной тревогой сказал он.
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 21:09
fig_vvam: И?
fig_vvam 02 сентября 2018 | 21:13
serhio_25__: Ну!
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 20:50
С каких пор аятолла стал политиком и военным стратегом?Занимался бы своими делами по части аллаха!
ly4_sveta 02 сентября 2018 | 21:16
Призывайте, призывайте... А Израиль все слышит,
все видит и все чувствует. Какие-то лилипуты на
фоне Гулливера Израиля.